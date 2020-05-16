Владимир Белявский: «Энергетик-БГУ» – гроза лидеров? Получается, так. Приятно обыгрывать такие команды»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:1).

– Хороший футбол показали обе команды. Забили хорошие голы. Если бы реализовали моменты, которые создавали, было бы по-другому. Почетно выиграть в матче с такой командой, как «Динамо-Брест».

- У Бреста ничего не удавалось создать у ваших ворот. За счет чего удалось здорово отыграть в защите?

– Готовились, конечно. К таким командам и готовиться особенно не надо. Ребята сами хотят показать, чего они стоят. Были полностью сконцентрированы и выполнили все свои обязанности.

- В прошлом туре удалось обыграть «Слуцк», сейчас действующего чемпиона, БАТЭ тоже обыграли. Гроза лидеров?

– Так получается. Приятно обыгрывать такие команды, – сказал Белявский в эфире канала «Беларусь 5».