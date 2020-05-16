ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Белявский: «Энергетик-БГУ» – гроза лидеров? Получается, так. Приятно обыгрывать такие команды»

16.05.2020 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:1).

– Хороший футбол показали обе команды. Забили хорошие голы. Если бы реализовали моменты, которые создавали, было бы по-другому. Почетно выиграть в матче с такой командой, как «Динамо-Брест».

- У Бреста ничего не удавалось создать у ваших ворот. За счет чего удалось здорово отыграть в защите?

– Готовились, конечно. К таким командам и готовиться особенно не надо. Ребята сами хотят показать, чего они стоят. Были полностью сконцентрированы и выполнили все свои обязанности.

- В прошлом туре удалось обыграть «Слуцк», сейчас действующего чемпиона, БАТЭ тоже обыграли. Гроза лидеров?

– Так получается. Приятно обыгрывать такие команды, – сказал Белявский в эфире канала «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Летнее трансферное окно видится спасительным для Кучука. Правда, до июльской форточки можно лишиться даже призрачных надежд на медали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика