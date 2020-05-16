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Владимир Белявский: «Энергетик-БГУ» – гроза лидеров? Получается, так. Приятно обыгрывать такие команды»
16.05.2020 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:1).
– Хороший футбол показали обе команды. Забили хорошие голы. Если бы реализовали моменты, которые создавали, было бы по-другому. Почетно выиграть в матче с такой командой, как «Динамо-Брест».
- У Бреста ничего не удавалось создать у ваших ворот. За счет чего удалось здорово отыграть в защите?
– Готовились, конечно. К таким командам и готовиться особенно не надо. Ребята сами хотят показать, чего они стоят. Были полностью сконцентрированы и выполнили все свои обязанности.
- В прошлом туре удалось обыграть «Слуцк», сейчас действующего чемпиона, БАТЭ тоже обыграли. Гроза лидеров?
– Так получается. Приятно обыгрывать такие команды, – сказал Белявский в эфире канала «Беларусь 5».
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Владимир Белявский: «Энергетик-БГУ» – гроза лидеров? Получается, так. Приятно обыгрывать такие команды»
Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:1).
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