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Константин Генич: «Рух» выглядит неплохо, команда сейчас в середине турнирной таблицы. Для дебютанта отличный результат»

17.05.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси «Рух» – «Смолевичи».

«Эти команды пополнили класс сильнейших по итогам прошлого сезона. «Рух» выглядит неплохо, команда сейчас в середине турнирной таблицы. Для дебютанта отличный результат. В пяти турах подряд не уступали соперникам. Команда пропускает не много, но и забивает не много. Правда, в последнем туре «Рух» забил 4 мяча «Неману» (4:2), а «Смолевичи» – 3 в ворота БАТЭ (3:5). Уникальный тур. «Смолевичи» даже отыгрались с 1:3, но не удержали ничью.

Но много голов быть не должно. Прошлые матчи были исключением. До матча с «Неманом» «Рух» только низы гонял. В домашних встречах «Руха» больше двух мячей не забивалось. Да и два мяча лишь раз было — с «Городеей» (1:1). Думаю, здесь будет похожая история, тяни-толкай.

Можно попробовать взять вариант «Рух» не забьет в первом тайме». Коэффициент — 1,73. Предлагал такой прогноз и на матч с «Городеей», и тогда вариант доехал. Ну и, на мой взгляд, «Рух» не проиграет такому аутсайдеру, как «Смолевичи», но и много команды не забьют. Мой прогноз – «Рух» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», – сказал Генич.

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Российский комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 9-го тура высшей лиги чемпионата Беларуси «Рух» – «Смолевичи».
 
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