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Девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами

17.05.2020 12:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Игры в Бобруйске, Минске и Бресте! Сегодня девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами. "Белшина" принимает "Витебск", минское "Динамо" -  "Ислочь", а "Рух" в Бресте сразится с тонущими "Смолевичами". Все поединки в прямом эфире покажет "Беларусь 5".
На данный момент в турнирной таблице лидирует БАТЭ, вчера на "Борисов-Арене" победивший своего прямого конкурента в борьбе за первую строчку - команду из Слуцка.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Игры в Бобруйске, Минске и Бресте! Сегодня девятый тур Высшей лиги завершится тремя футбольными матчами. "Белшина" принимает "Витебск", минское "Динамо" -  "Ислочь", а...
 
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