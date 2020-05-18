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Начальник отдела медиа и коммуникаций БАТЭ Дмитриев о клубном YouTube-канале: «Все должно монетизироваться»
18.05.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник отдела медиа и коммуникаций
– Сейчас
– Что такое оптимизация?
– YouTube определенным образом продвигает видео: теги, правильный триггер в заставках, интригующее название. Глядя на картинку, у человека должно быть побуждение к действию. А наши заставки, грубо говоря, неинформативны.
Вот, например, первый выпуск «БаБлоКара». На заставке скриншот с видео, куда добавлены голова Галыгина и знак вопроса над ним и Дима Бага в смокинге. А чтобы был интерес, можно было добавить туда чиновника известного, доллары и надпись: «Где наши деньги?» Это бы побудило людей кликнуть на видео.
Просто когда ты ставишь хэштеги, которые не совсем подходят к твоему видео, «мозг» YouTube не совсем понимает, что происходит в видео и не знает, как его продвигать. Для этого теперь с нами ребята из MediaCube, которые знают, как это делать.
– Что даст клубу рост подписчиков на YouTube?
– Эта платформа позволяет зарабатывать, и мы к этому стремимся. Все должно монетизироваться. Но пока говорить о доходах рано – у нас мало подписчиков. Пока 11 тысяч с небольшим. Мы стремимся к их увеличению. У нас есть планка, цифра, которую наметили, и идем к ней. Есть проекты до конца первого круга и есть еще один большой, но который можно снять только в отпуске основной команды – нужно снимать разом. Так что будем радовать, – сказал Дмитриев.
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Начальник отдела медиа и коммуникаций БАТЭ Дмитриев о клубном YouTube-канале: «Все должно монетизироваться»
Начальник отдела медиа и коммуникаций БАТЭ Платон Дмитриев рассказал о сотрудничестве клуба с компанией MediaCube.
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