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Во вторник Гурков ответит на вопросы в инстаграме Tribuna.com!
18.05.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19 мая, во вторник, в 19.00 в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с белорусским спортсменом
Гурков – многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto, заслуженный мастер спорта Беларуси. Вопросы можно было оставлять в комментариях.
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