Во вторник Гурков ответит на вопросы в инстаграме Tribuna.com!

Источник материала: Tribuna.com

19 мая, во вторник, в 19.00 в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с белорусским спортсменом .

Гурков – многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto, заслуженный мастер спорта Беларуси. Вопросы можно было оставлять в комментариях.

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