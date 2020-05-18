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Во вторник Гурков ответит на вопросы в инстаграме Tribuna.com!

18.05.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

19 мая, во вторник, в 19.00 в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с белорусским спортсменом Виталием Гурковым.

Гурков – многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу, певец рок-группы Brutto, заслуженный мастер спорта Беларуси. Вопросы можно было оставлять в комментариях.

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19 мая, во вторник, в 19.00 в инстаграме Tribuna.com пройдет стрим с белорусским спортсменом Виталием Гурковым.
 
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