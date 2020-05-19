Беганский о том, как автобус БАТЭ выбросило в кювет: «Кое-как выбрались, стоим, смотрим, а Пудышев давай бегать по лесу и матюгаться»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий БАТЭ Павел Беганский в интервью газете «Прессбол» рассказал, как автобус борисовчан попал в ДТП перед матчем последнего тура в 2002 году.

«Конечно, для меня БАТЭ — особенный клуб. С ним выиграл свое единственное в Беларуси чемпионство. В 2002 году как раз стал регулярно появляться в основном составе. Забил немного, но наиграл прилично. За четыре матча до конца отставали от «Немана» на семь очков, однако очень мощно прошли финишный отрезок, а соперник как раз забарахлил.

Прекрасно помню последний тур. Легендарная история! Отправились к «Днепру» в Могилев. Валил снег. Водителем был Сашка Канадец. Получил такую кличку от Пудышева, потому что в хоккей хорошо играл. Ездил, будто у него кирпич на педали газа. В автобусе постоянно был мех семок: одной рукой лузгал, другой за руль держался. Полный флегматик. Нигде не притормаживал — стабильно шли восемьдесят-девяносто. А еще в команде работал массажист Сергей Абирало, который очень любил дальние выезды. Его хлебом не корми — дай из Минска в Китай добраться. Всегда садился на откидное кресло рядом с водителем. Я как молодой тоже располагался ближе к началу салона.

Сейчас по дороге из Борисова в Могилев в районе Березино сделали хорошую развязку, а раньше был обычный т-образный перекресток. И вот представьте: кругом белым-бело, дороги не видно, «Икарус» идет восемьдесят километров в час... До этого перекрестка остается метров шестьдесят. Канадец уже понимает, что все, кранты — не вписываемся! Дает по тормозам, начинает выруливать влево. Я тоже вижу: шансов нет! И вдруг фраза массажиста: «Б..., приехали!» Мы прямо в полете расхохотались.

Хорошо, что других машин не было. Автобус бочком в кювет — и на дерево оперся. Иосифович сразу скомандовал перейти на другую сторону салона — чтобы не опрокинулись. Кое-как выбрались, стоим, смотрим... А Юрий Алексеевич (Пудышев — прим.) давай бегать по лесу и матюгаться. Но Пунтус быстро сориентировался — пошел попутки ловить. Приехали и выиграли 4:1 — я дубль сделал. «Прессбол» тогда написал: «Восстали из кювета», – рассказал Беганский.