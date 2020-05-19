ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беганский о том, как автобус БАТЭ выбросило в кювет: «Кое-как выбрались, стоим, смотрим, а Пудышев давай бегать по лесу и матюгаться»

19.05.2020 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий БАТЭ Павел Беганский в интервью газете «Прессбол» рассказал, как автобус борисовчан попал в ДТП перед матчем последнего тура в 2002 году.

«Конечно, для меня БАТЭ — особенный клуб. С ним выиграл свое единственное в Беларуси чемпионство. В 2002 году как раз стал регулярно появляться в основном составе. Забил немного, но наиграл прилично. За четыре матча до конца отставали от «Немана» на семь очков, однако очень мощно прошли финишный отрезок, а соперник как раз забарахлил.

Прекрасно помню последний тур. Легендарная история! Отправились к «Днепру» в Могилев. Валил снег. Водителем был Сашка Канадец. Получил такую кличку от Пудышева, потому что в хоккей хорошо играл. Ездил, будто у него кирпич на педали газа. В автобусе постоянно был мех семок: одной рукой лузгал, другой за руль держался. Полный флегматик. Нигде не притормаживал — стабильно шли восемьдесят-девяносто. А еще в команде работал массажист Сергей Абирало, который очень любил дальние выезды. Его хлебом не корми — дай из Минска в Китай добраться. Всегда садился на откидное кресло рядом с водителем. Я как молодой тоже располагался ближе к началу салона.

Сейчас по дороге из Борисова в Могилев в районе Березино сделали хорошую развязку, а раньше был обычный т-образный перекресток. И вот представьте: кругом белым-бело, дороги не видно, «Икарус» идет восемьдесят километров в час... До этого перекрестка остается метров шестьдесят. Канадец уже понимает, что все, кранты — не вписываемся! Дает по тормозам, начинает выруливать влево. Я тоже вижу: шансов нет! И вдруг фраза массажиста: «Б..., приехали!» Мы прямо в полете расхохотались.

Хорошо, что других машин не было. Автобус бочком в кювет — и на дерево оперся. Иосифович сразу скомандовал перейти на другую сторону салона — чтобы не опрокинулись. Кое-как выбрались, стоим, смотрим... А Юрий Алексеевич (Пудышев — прим.) давай бегать по лесу и матюгаться. Но Пунтус быстро сориентировался — пошел попутки ловить. Приехали и выиграли 4:1 — я дубль сделал. «Прессбол» тогда написал: «Восстали из кювета», – рассказал Беганский.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-нападающий БАТЭ Павел Беганский в интервью газете «Прессбол» рассказал, как автобус борисовчан попал в ДТП перед матчем последнего тура в 2002 году.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусский гандболист Гарбуз: «Поставил себе цель купить спортивную машину, и вот, купил «Хонду». На этой машине разогнался как-то до 275 км/ч»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика