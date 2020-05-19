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Владимир Денисов: «На личном опыте знаю, как все делается в минском «Динамо», и не удивлен, что с Евенко даже не говорили»

19.05.2020 13:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Владимир Денисов заявил, что не рассматривает вариант возвращения в минское «Динамо».

- Что думаете о реакции минского «Динамо» на решение Евенко?

– Не понимаю, почему так недоволен генеральный директор Басков. Это абсолютно нормальная ситуация: хоккеист смотрит различные варианты и выбирает лучшие условия. Руководитель может идти на контакт и в течение сезона, говорить со спортсменом в конце сезона. На своем личном опыте знаю, как все делается в «Динамо», и не удивлен, что с Евенко даже не говорили. В «Динамо» часто не знают, что будет в следующем сезоне, поэтому тянут до мая-июня. В то время как в хороших клубах кампания по подписанию игроков начинается уже в сезоне. Если в игроке заинтересованы, то всегда идут с ним на контакт заранее, еще в сезоне начинают разговаривать. Так что реакция «Динамо» в этом случае очень… Меня улыбнуло это.

- Вы на связи с «Динамо»? Насколько у них все сейчас сложно?

– Нет, не на связи. Не могу оценить, насколько все сложно.

- Ваше возвращение в «Динамо» исключено?

– Даже не думаю об этом. На данный момент, полагаю, это маловероятно по определенным причинам, — заявил Денисов.

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Белорусский защитник Владимир Денисов заявил, что не рассматривает вариант возвращения в минское «Динамо».
 
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