Владимир Сафонов: «Вообще не представляю как-то белорусский хоккей без флагмана, без минского «Динамо» в КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Директор СДЮШОР Владимир Сафонов порассуждал на тему будущего минского .

– Сейчас непонятно, какое будущее ждет минское «Динамо». Нужен ли этот клуб Беларуси в КХЛ?

– Считаю, что конечно нужен. Это флагман белорусского хоккея. За многие годы болельщики очень любят хоккей, трепетно относятся к хоккею. И лишить их хлеба и зрелищ в этом плане – будет не очень порядочно по отношению к нашим болельщикам. Они разбираются в хоккее, любят его. Поэтому флагман для белорусского хоккея обязательно нужен. Обязательно.

КХЛ после – это самая сильная лига, где можно прийти во дворец, посмотреть на хороший матч в исполнении как одной команды, если эта команда по зубам, так и другой команды. Но еще ходят смотреть не только на свою команду. Ходят смотреть на исполнителей в других клубах, на сильных хоккеистов. Как раньше ходили на Харламова, Михайлова, Боброва и других великих игроков. Поэтому я вообще не представляю как-то белорусский хоккей без флагмана, без минского «Динамо» в КХЛ.

– Если так случится, каким будет белорусский хоккей без «Динамо» в КХЛ? Многие говорят, что «это будет плохо». Но как это может плохо отразиться на нашем хоккее?

– Знаете, я не говорю, что это будет плохо или нет. Я говорю, что мы привыкли к хорошему уровню хоккея. Это я говорю не только в исполнении «Динамо», но и тех лидеров КХЛ-овских, которые приезжают. Это как театр. Одни любят театр, другие любят концерты. Так и здесь.

Но как отразится… Прежде всего команды КХЛ являются примером для молодых ребят. Они ходят и учатся у этих мастеров. Так что отразится на молодых игроках, для них будет большой минус. Сейчас они могут смотреть, учиться, подражать. Это обязательно.

А что касается чемпионата Беларуси. Играли же раньше. Я вспоминаю далекие времена, и флагман всегда существовал. Даже чемпионат Беларуси разного уровня был. Был период, когда проводился российский чемпионат и «Динамо» играло в чемпионате Беларуси, но уровень в нашем чемпионате все равно был довольно хороший. Но тогда не существовало тех лимитов, которые есть сейчас. Играли много хоккеистов, которые и в России не на плохом уровне были. В этой ситуации тогда был очень сильный чемпионат.

Если наши играли такие как Скабелка, Андриевский, Бекбулатов, Алексеев, Хмыль, Романов и так далее. Ну много-много достойных ребят. Общий уровень был очень хороший. Легионеры были. Наш чемпионат был очень хорошего уровня. Поэтому говорить, что именно будет сильнее или слабее или как представить… Конечно, чемпионат как был и будет проходить, но всегда хочется, чтобы был какой-то кумир, была какая-то команда, чтобы ходить как в театр и смотреть на хоккей.

– А вот сейчас такой момент, что команда упускает время по комплектованию. Кажется, даже если «Динамо» в КХЛ останется, это будет очередной безрадостный сезон. Или еще есть шансы выступить лучше?

– Я занимался комплектацией ярославского , «Атланта» в те годы, когда мы были серебряными призерами чемпионата России, КХЛ, . Я скажу так: мы еще с вами не знаем всех тайн, которые есть в штабе «Динамо». Может быть, уже давно список составлен. Мы же тоже никогда не разглашали до последнего.

Так что в «Динамо» селекция идет. Ее просто никто не объявляет. Наверное, продумывают что-то. Я не думаю, что руководство «Динамо» сидит сложа руки. Естественно, понятие «Кто быстрее возьмет» – оно здесь не работает совсем. Здесь работает «Кто качественнее возьмет». Потому что судя по прессе больших денег у нас и не будет на каких-то звезд. Звезды нам не по карману. А по поводу средних игроков главное точечно определить, что тренеру надо. И подобрать такого стиля игроков, что когда их сложить вместе в пятерку или тройку, то они будут давать эффект.

Далеко ходить не надо. Мы с вами видели недавний чемпионат мира, где финны придумали тактику. Не всем она нравится, а они чемпионы мира. Даже когда Россия проиграла, то ребята плевались и говорили, что ничего особенного финская не представляет. Там этот высокий, по-моему, Анттила, забивал голы на чемпионате, а сам в чемпионате Финляндии не блистал. Но тренеру удалось создать команду, коллектив из средних игроков, которые работали как часики. Как механизм в одном направлении. И то, что мы сейчас не купим каких-то звезд, то это одна сторона.

Например, когда мы подбирали в «Локомотиве» и нам нужно было купить пару звезд: Яшина или еще кого. Но у нас такая задача была – для болельщика купить, еще какие-то цели. А ведь самое главное подобрать таких игроков, которые соответствовали стилю, и они могли бы выполнять все то, что называется словом команда. Поэтому тут не надо пожарить. Тут надо спокойно с трезвым умом выбрать кого все-таки надо и дополнять друг друга.

Я уверен, что тогда это будет действительно команда и она будет действительно единое целое в этом направлении. Так что в данной ситуации говорить, что надо быстрее-быстрее-быстрее… Быстрее надо чтобы был человек, под которого собирается команда. Имеется ввиду тренер. Его надо определить раньше. А какой стиль выбирает команда и какие игроки нужны – тут уже штаб должен все это дело проанализировать, просмотреть и по этому направлению работать, – сказал Сафонов.

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