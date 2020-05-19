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Чемпионат Беларуси. БФГ планирует увеличить количество участников в первом дивизионе до восьми команд

19.05.2020 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу председатель БФГ Владимир Коноплев провел совещание с представителями клубов, в ходе которого обсуждался формат проведения чемпионата Беларуси среди мужских команд в первом дивизионе в сезоне-2020/21.

Была достигнута предварительная договоренность о расширении количество участвующих команд до восьми (БГК им. Мешкова, СКА, «Машека», БГУФК-СКА, «Кронон», «Гомель», «Витязь» и РГУОР-Сборная-2002). Поскольку команда РГУОР-Сборная-2002 будет иметь возможность привлекать в свой состав игроков соответствующего возраста из любых команд-участниц, то ее выступление в чемпионате будет вне конкурса.

Турнир предполагается провести в 4 круга. Каждая команда сыграет по 28 матчей в течение сезона.

Отметим, что в сезоне-2019/20 в первом дивизионе мужского чемпионата Беларуси участвовали шесть команд (БГК им. Мешкова, СКА, «Машека», БГУФК-СКА, «Кронон», «Гомель»).

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу председатель БФГ Владимир Коноплев провел совещание с представителями клубов, в ходе которого обсуждался...
 
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