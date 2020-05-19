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Чемпионат Беларуси. БФГ планирует увеличить количество участников в первом дивизионе до восьми команд
19.05.2020 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу председатель БФГ Владимир Коноплев провел совещание с представителями клубов, в ходе которого обсуждался формат проведения чемпионата Беларуси среди мужских команд в первом дивизионе в сезоне-2020/21.
Была достигнута предварительная договоренность о расширении количество участвующих команд до восьми (БГК им. Мешкова, СКА, «Машека», БГУФК-СКА,
Турнир предполагается провести в 4 круга. Каждая команда сыграет по 28 матчей в течение сезона.
Отметим, что в сезоне-2019/20 в первом дивизионе мужского чемпионата Беларуси участвовали шесть команд (БГК им. Мешкова, СКА,
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Чемпионат Беларуси. БФГ планирует увеличить количество участников в первом дивизионе до восьми команд
Сегодня в столичном спорткомплексе РЦОР по гандболу председатель БФГ Владимир Коноплев провел совещание с представителями клубов, в ходе которого обсуждался...
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