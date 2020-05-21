ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Marca составила идеального форварда: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси

21.05.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.

Мощь: Роналдо, экс-«Реал», «Барселона»;

Скорость: Джейми Варди, «Лестер»;

Элегантность, изящество: Марко ван Бастен, экс-«Милан»;

Левая ногаЛионель Месси, «Барселона»;

Правая ногаКилиан Мбаппе, «ПСЖ»;

Игра головой: Сантильяна, экс-«Реал»;

Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер, экс-«Бавария»;

Голевое чутье: Гари Линекер, экс-«Барселона», «Тоттенхэм»;

Характер, ментальностьКриштиану Роналду, «Ювентус».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Віталь Гуркоў: «Шмат людзей адрэагавала менавіта на фотку. Яны пабачылі: «О! Гэта нейкія фашысты! Як ён можа ў гэты святы дзень публікаваць фатаграфію з гэтымі фашыстамі?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика