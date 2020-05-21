|
Marca составила идеального форварда: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси
21.05.2020 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.
Мощь: Роналдо, экс-«Реал», «Барселона»;
Скорость: Джейми Варди, «Лестер»;
Элегантность, изящество: Марко ван Бастен, экс-«Милан»;
Левая нога:
Правая нога:
Игра головой: Сантильяна, экс-«Реал»;
Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер, экс-«Бавария»;
Голевое чутье: Гари Линекер, экс-
Характер, ментальность:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)