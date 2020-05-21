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Олег Иванов: «При всей статусности моей должности в минском «Динамо», мои полномочия были скукожены до уровня рядового менеджера. Я мог только искать и предлагать игроков»

21.05.2020 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Олег Иванов рассказал о своей работе в минском «Динамо» и подчеркнул, что он имел небольшие полномочия в клубе на посту спортивного директора.

Менеджер работал в клубе в сезоне 2012/2013.

«Чтобы ни у кого не осталось никакого недопонимания о моей работе в минском «Динамо» и желания каким-то образом «спекулировать» на эту тему, я думаю, что должен сделать данные пояснения. В первую очередь для своих подписчиков. Их совсем немного. Но как говорится – мал золотник, да дорог.

При всей статусности моей должности – «спортивный директор», полномочия мои были скукожены/ограничены до уровня рядового менеджера. Я мог только «искать» хоккеистов и предлагать/рекомендовать. Слова «взял/брал, дал денег, подписал» – это не про меня.

По уровню мастерства, игроков оценивал главный тренер – брать/не брать. Без его согласия ни один игрок не мог оказаться в команде. Решающее слово было за ним. Исключений здесь не было. Дать денег/не дать денег – решал Наблюдательный совет. Если желание тренера и финансовое решение НС совпадали, то генеральный директор подписывал с хоккеистом контракт. В противном случае мне говорили: «Олег Николаевич, ищите другие варианты и предлагайте...».

Было именно так. И в «Динамо» об этом прекрасно знают. Мне уже давным-давно стоило публично это пояснить, чтобы не было неуместных, провокационных и беспочвенных инсинуаций на эту тему.

Для справки. Родом я из Норильска Красноярский край, Россия. Там и получил в местной ДЮСШ начальное хоккейное образование... Неоднократно приглашался на УТС в юношескую сборную СССР. В составе сборной команды участвовал в нескольких товарищеских турнирах. В том числе в Минске в 1979 году в играх против команды Канады... Вот «таким боком» в белорусский хоккей и «пролез» :)... – написал Иванов в своем инстаграме.

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Теги: Минск
 
 
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Агент Олег Иванов рассказал о своей работе в минском «Динамо» и подчеркнул, что он имел небольшие полномочия в клубе на посту спортивного директора.
 
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