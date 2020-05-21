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Гончаренко о покупке ЦСКА госкорпорацией: «Гинер знает, что делает»

22.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации с переходом большей части акций армейского клуба госкорпорации ВЭБ.РФ.

В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ завершила сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

– ВЭБ стал акционером ЦСКА.  Есть разговоры об этом внутри команды?

– Нет, конечно. Это же произошло, когда мы были в вынужденном отпуске.

Мне сложно комментировать. Есть Гинер, есть ВЭБ, есть стадион, есть какие-то проценты за стадион. Нельзя говорить, когда не знаешь всего.

Гинер знает, что делает. Посмотрим, – сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.

«Партнеры подарили мне ЦСКА – знали, что я люблю футбол». Гинер дал интервью Нобелю

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации с переходом большей части акций армейского клуба госкорпорации ВЭБ.РФ.В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ...
 
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