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Гончаренко о покупке ЦСКА госкорпорацией: «Гинер знает, что делает»
22.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ
– ВЭБ стал акционером ЦСКА. Есть разговоры об этом внутри команды?
– Нет, конечно. Это же произошло, когда мы были в вынужденном отпуске.
Мне сложно комментировать. Есть
Гинер знает, что делает. Посмотрим, – сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о ситуации с переходом большей части акций армейского клуба госкорпорации ВЭБ.РФ.В апреле госкорпорация ВЭБ.РФ...
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