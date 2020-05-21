ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ковалевич о коронавирусе: «Мы находимся на самоизоляции – месяц будем находиться на базе. Жизнь такая, в любом случае играть-то надо было»

22.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1), сообщает «Пресбсол».

– Поздравляю свою команду с победой, с хорошей игрой. Команда проявила характер. Один у дар в первом тайме в створ ворот — и мы пропустили. Так бывает, но мы выдержали до конца рисунок игры. «Торпедо» обладает достаточно серьезным подбором исполнителей, особенно в линии атаки. Поэтому нам надо было отыгрываться и сдерживать их. Вполне заслуженная и хорошая победа.

- Присутствовал ли страх перед матчем после информации о состоянии здоровья некоторых игроков соперника?

– Страх-то должен был присутствовать с первых туров. У нас все хорошо. Мы находимся на самоизоляции. Месяц будем находиться на базе. Жизнь такая, в любом случае играть-то надо было.

- Повлиял ли на ваши кондиции пропуск предыдущего тура?

– Мы сыграли на местном стадионе «Неман» двустороннюю игру с дублем, а в остальном готовились по плану, по графику, – сказал Ковалевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1), сообщает «Пресбсол».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Официальный сайт НХЛ назвал Грабовского лучшим игроком лиги из тех, кто выступал под 84-м номером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика