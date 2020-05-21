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Ковалевич о коронавирусе: «Мы находимся на самоизоляции – месяц будем находиться на базе. Жизнь такая, в любом случае играть-то надо было»
22.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1), сообщает
– Поздравляю свою команду с победой, с хорошей игрой. Команда проявила характер. Один у дар в первом тайме в створ ворот — и мы пропустили. Так бывает, но мы выдержали до конца рисунок игры. «Торпедо» обладает достаточно серьезным подбором исполнителей, особенно в линии атаки. Поэтому нам надо было отыгрываться и сдерживать их. Вполне заслуженная и хорошая победа.
- Присутствовал ли страх перед матчем после информации о состоянии здоровья некоторых игроков соперника?
– Страх-то должен был присутствовать с первых туров. У нас все хорошо. Мы находимся на самоизоляции. Месяц будем находиться на базе. Жизнь такая, в любом случае играть-то надо было.
- Повлиял ли на ваши кондиции пропуск предыдущего тура?
– Мы сыграли на местном стадионе «Неман» двустороннюю игру с дублем, а в остальном готовились по плану, по графику, – сказал Ковалевич.
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Ковалевич о коронавирусе: «Мы находимся на самоизоляции – месяц будем находиться на базе. Жизнь такая, в любом случае играть-то надо было»
Главный тренер «Немана» Игорь прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1), сообщает «Пресбсол».
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