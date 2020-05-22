ЦСКА хочет купить форварда, опорника и центрального защитника

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях клуба.

– У нас есть трансферная политика. Мы буквально на днях ее обсуждали, наметили цели. Мы знаем, как действовать. Будем исходить из тех возможностей, которые у нас есть.

– А какие цели у ЦСКА?

– В первую очередь это нападающий, во вторую – опорный полузащитник, в третью – центральный защитник.

– То есть вся центральная ось вам необходима?

– Да. Учитывая схему, которую мы используем, без вингеров, это центральная зона, – сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.