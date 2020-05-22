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ЦСКА хочет купить форварда, опорника и центрального защитника

22.05.2020 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях клуба.

– У нас есть трансферная политика. Мы буквально на днях ее обсуждали, наметили цели. Мы знаем, как действовать. Будем исходить из тех возможностей, которые у нас есть.

– А какие цели у ЦСКА?

– В первую очередь это нападающий, во вторую – опорный полузащитник, в третью – центральный защитник. 

– То есть вся центральная ось вам необходима?

– Да. Учитывая схему, которую мы используем, без вингеров, это центральная зона, – сказал Гончаренко в разговоре с Нобелем Арустамяном в прямом эфире в инстаграме.

 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о трансферных целях клуба.– У нас есть трансферная политика.
 
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