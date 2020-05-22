Константин Кольцов: «Если убрать «Динамо» из КХЛ и оставить лимиты в экстралиге, то мы утонем»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист в интервью « Прессболу » поделился мнением о перспективах минского в .

— В связи с нехваткой источников финансирования «Динамо» грозит выход из КХЛ. Что думаете по этому поводу?

— Наверное, все-таки это не есть хорошо. Для белорусской молодежи играть в лиге такого уровня — огромный плюс. Но опять-таки: что с долгосрочной перспективой?

— Будем откровенны: на Кубок Гагарина «Динамо» не претендует, и едва ли что-то изменится в обозримом будущем. Так, может, оно того и не стоит?

— У нас такие лимиты в белорусском чемпионате, что там в разы сложнее развиваться. Имею в виду и возрастные ограничения, и легионерские, и в части зарплатных ведомостей. Давайте представим, что «Динамо» вернется в экстралигу. Тогда заодно нужно возвращать регламент 12-летней давности до КХЛ. Без всяких лимитов. Чтобы появилась возможность пригласить хороших легионеров, причем во все команды. Иначе уровень чемпионата не повысить. Если убрать «Динамо» из КХЛ и оставить лимиты в экстралиге, то мы утонем. У кого будет учиться молодежь? В сегодняшнем чемпионате Беларуси это крайне проблематично. «Динамо» должно остаться в КХЛ, – сказал Кольцов.

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