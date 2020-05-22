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Дулуб о Кубке Беларуси-2008: «Наверное, поражение в финале не стало для игроков БАТЭ таким ударом, как для тренеров»

22.05.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер БАТЭ Олег Дулуб вспомнил о финале Кубка Беларуси-2018 против брестского «Динамо».

«Через два дня у нас был матч с «Динамо», и я понимал, что после такого финала можем проиграть. Но с «Динамо» у всех была стопроцентная концентрация. И это был один из лучших наших матчей. И это при том, что минчане готовились в недельном цикле. Наверное, поражение в финале не стало для игроков таким ударом, как для тренеров. Сколько у БАТЭ было финалов? На тот момент восемь. А побед было всего три. Это был не приоритетный турнир. Может, поэтому они так и воспринимали. Для меня же и моих помощников это был удар. Я понимал, что это была выигрышная игра, но мне хотелось закончить красиво, не закрываясь. Получилось 2:3. Тоже красиво :)», – сказал Дулуб.

Два года назад «Динамо» и БАТЭ выдали безумный финал. Матч в сторону Бреста перевернули замены Ковальчука, а Зайцев взорвал раздевалку в перерыве

Кто забьет в финале Кубка Беларуси: Нехайчик за 4.00 или Милевский за 4.50?

 
Теги: Брест
 
 
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Экс-главный тренер БАТЭ Олег Дулуб вспомнил о финале Кубка Беларуси-2008 против брестского «Динамо».
 
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