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Константин Кольцов: «После НХЛ пошла деградация. В России я чисто физически стал слабее. Причем намного»
22.05.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «
– Не рановато ли вы уехали из НХЛ?
– Пожалуй, мог бы еще поиграть.
В то время я находился на сборах в Финляндии с
– Позже могли снова уехать за океан?
– Нет. Пошла деградация. Как себя ни заставлял, было тяжело вернуться на прежний уровень. Когда находишься в определенной среде, ты привыкаешь и становишься таким же, как все вокруг.
Ощутил это изменение на Олимпиаде в Ванкувере. После первого вбрасывания в матче с финнами шайба отлетела ко мне. Поблизости оказался
Тогда и осознал, что в НХЛ мне больше ловить нечего. В «Питтсбурге» я был такой же, как Селянне на Олимпиаде. В России я чисто физически стал слабее. Причем намного, – заявил Кольцов.
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Константин Кольцов: «После НХЛ пошла деградация. В России я чисто физически стал слабее. Причем намного»
Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» сравнил свою игру в НХЛ и в чемпионате России.
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