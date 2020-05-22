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Константин Кольцов: «После НХЛ пошла деградация. В России я чисто физически стал слабее. Причем намного»

22.05.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» сравнил свою игру в НХЛ и в чемпионате России.

– Не рановато ли вы уехали из НХЛ?

– Пожалуй, мог бы еще поиграть. «Питтсбург» не предложил продлить контракт, а с «Коламбусом» я не договорился. Ну, как не договорился? С ума сошел, наверное. Надо было, конечно, оставаться в НХЛ. Увы, обстоятельства...

В то время я находился на сборах в Финляндии с «Ак Барсом». Разговаривал с генеральным менеджером «Коламбуса» и уже был настроен на переезд. Но мы не договорили – деньги на телефоне закончились, связь внезапно оборвалась. Потом поезд уже ушел. Поскольку имелось предложение из России, я не стал ждать других вариантов в НХЛ.

– Позже могли снова уехать за океан?

– Нет. Пошла деградация. Как себя ни заставлял, было тяжело вернуться на прежний уровень. Когда находишься в определенной среде, ты привыкаешь и становишься таким же, как все вокруг.

Ощутил это изменение на Олимпиаде в Ванкувере. После первого вбрасывания в матче с финнами шайба отлетела ко мне. Поблизости оказался Теему Селянне – как мне казалось, физически не самый мощный хоккеист. Но я как будто в стену врезался.

Тогда и осознал, что в НХЛ мне больше ловить нечего. В «Питтсбурге» я был такой же, как Селянне на Олимпиаде. В России я чисто физически стал слабее. Причем намного, – заявил Кольцов.

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Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» сравнил свою игру в НХЛ и в чемпионате России.
 
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