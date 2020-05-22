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Дулуб вернулся в "Крумкачы"

22.05.2020 15:54 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олег Дулуб вернулся в "Крумкачы". Экс-главный тренер "воронов" в клубе будет работать в качестве консультанта, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент "Крумкачы" после пяти игр с десятью баллами занимают третье место в турнирной таблице первой Лиги. Лидирует "Сморгонь",  у нее 11 очков.
 
 
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Олег Дулуб вернулся в "Крумкачы". Экс-главный тренер "воронов" в клубе будет работать в качестве консультанта, сообщает пресс-служба клуба. На данный момент...
 
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