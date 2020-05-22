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Группа «Трайпл» направила в суд заявление о банкротстве. 66,5% акций принадлежит экс-владельцу минского «Динамо» Чижу

22.05.2020 15:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).

Общий размер кредиторской задолженности может достигать 197,2 млн рублей, следует из письма «Трайпла» в суд, сообщает TUT.BY.

Экс-владельцу минского «Динамо» Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между авторитетными россиянами – Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%).

Долги перед кредиторами у «Трайпла» на 30 апреля составляли 99,3 млн рублей. Основной кредитор – Белагропромбанк. «Трайпл» также задолжал персоналу 246,3 тысячи рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Плюс к этому у «Трайпла» имеются обязательства по договорам поручительства. Суммарно выходит 97,8 млн рублей. Ресурсы брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме».

Активы группы «Трайпл», за счет которых можно погасить долг, составляют 157,8 млн рублей. Из них 43,5 млн рублей – это дебиторская задолженность, 42,9 млн – долгосрочные финансовые вложения, 44,2 млн – основные средства. При этом в письме «Трайпла» в суд высказываются сомнения, что эти средства удастся получить в полном объеме.

Руководство «Трайпла» просит суд принять заявление, возбудить дело об экономической несостоятельности (банкротстве) компании и назначить защитный период.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа «Трайпл» направила в Экономический суд Минска заявление об экономической несостоятельности (банкротстве).
 
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