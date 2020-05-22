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Олег Радушко: «Не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат. Зарплаты не выплачены еще за февраль»
22.05.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Городеи»
– Мне вообще трудно отвечать на вопрос, потому что я даже не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат.
- Вопрос стоит ребром?
– Конечно, ребром, если за февраль-месяц нам еще не выплачена до конца зарплата.
- Какое моральное состояние в этой связи?
– Неплохое. Пока бьемся, пока сражаемся, сколько хватит сил, – сказал Радушко.
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