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Олег Радушко: «Не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат. Зарплаты не выплачены еще за февраль»

22.05.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» Олег Радушко рассказал о тяжелом финансовом положении команды, передает «Прессбол».

– Мне вообще трудно отвечать на вопрос, потому что я даже не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат.

- Вопрос стоит ребром?

– Конечно, ребром, если за февраль-месяц нам еще не выплачена до конца зарплата.

- Какое моральное состояние в этой связи?

– Неплохое. Пока бьемся, пока сражаемся, сколько хватит сил, – сказал Радушко.

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Главный тренер «Городеи» Олег Радушко рассказал о тяжелом финансовом положении команды, передает «Прессбол».
 
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