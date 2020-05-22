Олег Радушко: «Не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат. Зарплаты не выплачены еще за февраль»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Городеи» рассказал о тяжелом финансовом положении команды, передает «Прессбол».

– Мне вообще трудно отвечать на вопрос, потому что я даже не знаю, закончим ли мы вообще чемпионат.

- Вопрос стоит ребром?

– Конечно, ребром, если за февраль-месяц нам еще не выплачена до конца зарплата.

- Какое моральное состояние в этой связи?

– Неплохое. Пока бьемся, пока сражаемся, сколько хватит сил, – сказал Радушко.