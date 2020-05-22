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Олег Радушко: «Надеюсь, ребята не бросят и доиграют первый круг... А что будет дальше, не ясно»
22.05.2020 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Городеи»
– В первую очередь благодарю игроков и тренерский штаб за то, что они сражаются в нелегкое время. У нас много задолженностей, но мы выходим и бьемся. А по игре... Боевая ничья. Больше говорить ничего не буду.
- Треть чемпионата позади. Как она сложилась для
– Очень сложно планировать что-то. Мы этот отрезок прошли на сплочении, на волевых качествах. Надеюсь, ребята не бросят играть и доиграют первый круг... А что будет дальше, не ясно. Надеюсь, все наладится и встанет на свои места. Но пока этого не видно.
- Были ли матчи, где команда могла взять очки, но не взяла?
– Конечно, кое-где мы рассчитывали на очки, но их недобрали. Что ж, как получилось — так получилось. Мы сегодня, скажем, хотели выиграть. И в Жодино ехали за победой. Но в силу определенных обстоятельств не удалось, – сказал Радушко.
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Главный тренер «Городеи» Олег Радушко поделился мнением о ничейном результате (1:1) в игре со «Славией», передает «Прессбол».
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