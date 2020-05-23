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Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место

23.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место как минимум до сегодняшнего вечера. В матче 10 тура чемпионата Беларуси за "горняков" дубль оформил Дмитрий Подстрелов, по мячу провели Роман Бегунов и Дарко Бодул. Кстати, эта виктория стала для солигорчан 400-й в белорусском первенстве, а голкипер хозяев - Александр Гутор - оформил сотый "сухарь" в Высшей лиге, он - пятый голкипер в истории, кому покорилась эта планка. 

Первая треть чемпионата будет сыграна уже сегодня, состоятся заключительные встречи тура. Все 4 игры телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Начнется насыщенный день уже в 14 часов матчем "Смолевичи" - БАТЭ.

 
 
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Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место как минимум до сегодняшнего вечера. В матче 10 тура чемпионата Беларуси за...
 
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