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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место как минимум до сегодняшнего вечера. В матче 10 тура чемпионата Беларуси за...

Разгромная победа над "Белшиной" - 4:0 выводит солигорский "Шахтер" на третье место как минимум до сегодняшнего вечера. В матче 10 тура чемпионата Беларуси за "горняков" дубль оформил Дмитрий Подстрелов, по мячу провели Роман Бегунов и Дарко Бодул. Кстати, эта виктория стала для солигорчан 400-й в белорусском первенстве, а голкипер хозяев - Александр Гутор - оформил сотый "сухарь" в Высшей лиге, он - пятый голкипер в истории, кому покорилась эта планка.Первая треть чемпионата будет сыграна уже сегодня, состоятся заключительные встречи тура. Все 4 игры телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире. Начнется насыщенный день уже в 14 часов матчем "Смолевичи" - БАТЭ.