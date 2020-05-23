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Олег Дулуб: «Крумкачы» – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды»
23.05.2020 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Хорошие отношения с руководством «Крумкачоў» у меня сложились еще в бытность моей работы в клубе. А с нынешним тренером команды Сергеем Кузьминичем мы вместе сотрудничали в тренерском штабе
Многое в его работе мне, кстати, понравилось. Искренне желаю «Крумкачам» решить задачу возвращения в высшую лигу под руководством Сергея.
- Пока вся Европа сидела на карантине, в Беларуси футбольная жизнь бьет ключом. В том числе и у вас, несмотря на так называемый творческий отпуск?
– В данный момент выполняю функции инструктора на курсах
Кроме того, участвую в качестве эксперта в аналитической программе «Ясно о футболе» на телеканале «Ясное ТВ». Поначалу было немного непривычно находиться перед камерой, но вроде бы адаптировался – последние выпуски выглядят более качественно. Футбол, если уж посвятил ему жизнь, надолго никогда не отпускает... И тренеру, как и игроку, всегда нужно оставаться в тонусе, чтобы в любой момент быть готовым к новому вызову, –
Напомним, что вчера «Крумкачы»
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Олег Дулуб: «Крумкачы» – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды»
Белорусский специалист Олег Дулуб опроверг информацию о том, что вошел в тренерский штаб «Крумкачоў».
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