Олег Дулуб: «Крумкачы» – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист опроверг информацию о том, что вошел в тренерский штаб «Крумкачоў».

– Хорошие отношения с руководством «Крумкачоў» у меня сложились еще в бытность моей работы в клубе. А с нынешним тренером команды Сергеем Кузьминичем мы вместе сотрудничали в тренерском штабе . – часть моей жизни, но это не значит, что я там работаю. Просто сходил на тренировку команды, обменялся мнениями с коллегой.

Многое в его работе мне, кстати, понравилось. Искренне желаю «Крумкачам» решить задачу возвращения в высшую лигу под руководством Сергея.

- Пока вся Европа сидела на карантине, в Беларуси футбольная жизнь бьет ключом. В том числе и у вас, несмотря на так называемый творческий отпуск?

– В данный момент выполняю функции инструктора на курсах категорий А и В – как могу, помогаю расти молодым тренерским кадрам.

Кроме того, участвую в качестве эксперта в аналитической программе «Ясно о футболе» на телеканале «Ясное ТВ». Поначалу было немного непривычно находиться перед камерой, но вроде бы адаптировался – последние выпуски выглядят более качественно. Футбол, если уж посвятил ему жизнь, надолго никогда не отпускает... И тренеру, как и игроку, всегда нужно оставаться в тонусе, чтобы в любой момент быть готовым к новому вызову, – приводит слова Дулуба журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, что вчера «Крумкачы» официально представили Дулуба в качестве тренера-консультанта.

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