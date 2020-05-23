Жуковский покинет «Ислочь» по окончании сезона

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер покинет команду по окончании сезона. Об этом специалист объявил на пресс-конференции после игры с « Энергетиком-БГУ » (1:2), передает «Прессбол».

Жуковский бессменно руководит клубом с 2010 года.

«Хочу объявить, что сезон мой этот будет заключительный в этом клубе. К сожалению. Не могу больше», — отметил Жуковский.

Узнали, что слушают будущие звезды белфутбола – это сплошной рэп и немного джазас классикой