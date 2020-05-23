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Жуковский покинет «Ислочь» по окончании сезона

23.05.2020 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский покинет команду по окончании сезона. Об этом специалист объявил на пресс-конференции после игры с «Энергетиком-БГУ» (1:2), передает «Прессбол».

Жуковский бессменно руководит клубом с 2010 года.

«Хочу объявить, что сезон мой этот будет заключительный в этом клубе. К сожалению. Не могу больше», — отметил Жуковский.

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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский покинет команду по окончании сезона.
 
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