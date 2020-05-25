|
Иван Маевский: «БАТЭ будет чемпионом? Как команда сейчас играет, вероятность большая»
25.05.2020 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник «Астаны»
– Смотрел
– Да. Первый тайм смотрел внимательно. Во втором еще разговаривал с женой. В принципе, на мой взгляд, незаслуженно проиграл Брест. Особенно обидно для них, когда второй гол пропустили, ведь за минуту до этого не реализовали момент. А так, довольно равная игра была. Очень заряжены на борьбу все. За счет этого было много споров и столкновений. Понимаю, с чем это связано. Брест в последнее время часто обыгрывал БАТЭ.
– БАТЭ будет чемпионом?
– Как команда сейчас играет, вероятность большая.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский поделился мнением о том, кто может выиграть высшую лигу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)