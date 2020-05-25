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Иван Маевский: «БАТЭ будет чемпионом? Как команда сейчас играет, вероятность большая»

25.05.2020 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский поделился мнением о том, кто может выиграть высшую лигу.

– Смотрел «Динамо» Брест – БАТЭ (1:3) в чемпионате Беларуси?

– Да. Первый тайм смотрел внимательно. Во втором еще разговаривал с женой. В принципе, на мой взгляд, незаслуженно проиграл Брест. Особенно обидно для них, когда второй гол пропустили, ведь за минуту до этого не реализовали момент. А так, довольно равная игра была. Очень заряжены на борьбу все. За счет этого было много споров и столкновений. Понимаю, с чем это связано. Брест в последнее время часто обыгрывал БАТЭ.

– БАТЭ будет чемпионом?

– Как команда сейчас играет, вероятность большая. «Шахтер» – новая команда. Как себя поведет, неизвестно. «Динамо» Минск – тоже новая команда, сменился тренер. Брест, может быть, потерял эмоции после прошлого сезона, чуть-чуть выхолощенность. Но вообще такие рассуждения не люблю. Потому что играть еще очень много. Девять очков отрыва – это ничто. Хотя сейчас БАТЭ играет неплохо, набирает ход. Команда сейчас хорошо сбалансирована, – сказал Маевский.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский поделился мнением о том, кто может выиграть высшую лигу.
 
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