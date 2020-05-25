Артем Милевский: «Голеностоп? Я думал будет еще страшнее»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского после матча Кубка Беларуси с БАТЭ (0:1) рассказал о полученной травме.

«Голеностоп? Я думал, что будет еще страшнее, если честно.

БАТЭ с победой в Кубке поздравляю, давно не выигрывали. Тяжело, конечно, проигрывать. Но БАТЭ тоже заслужил», – сказал Милевский в новом выпуске на канале « ЧестнОК ».

Драма Милевского в финале Кубка: неназначенный пенальти и травма в дополнительное время

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