Александр Матерухин о «Динамо» в КХЛ: «Даже не знаю. С одной стороны – нужно, а с другой – когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок минского поделился мнением о том, нужен ли клуб в .

Ранее стало известно, что «зубры» испытывают финансовые проблемы. Позже «Динамо» выступило с заявлением, в котором сообщило, что гарантирует свое участие в следующем сезоне КХЛ.

– Сейчас сгустились тучи над минским «Динамо», у которого есть определенные финансовые трудности. Как думаете, нужен ли этот клуб в КХЛ?

– Даже и не знаю. С одной стороны – нужен, а с другой – когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси. Если бы он и сейчас был таким же, то можно было бы обходится и без «Динамо». Но в данный момент в экстралиге совсем другие условия, куча лимитов и поэтому «Динамо» в КХЛ больше нужно, чем нет. Есть к чему стремиться молодым игрокам, есть мечта попасть хотя бы для начала в КХЛ.

– Если все же так случится, каким будет белорусский хоккей без «Динамо» в КХЛ? Как это может отразиться на нашем хоккее?

– Многие игроки, которые не попадут в другие клубы КХЛ, вернутся в свой белорусский чемпионат и усилят команды. Если какую-то часть финансирования, что получает «Динамо» направить на белорусский чемпионат и сделать команды чуть посильнее, то представьте, насколько матчи будут проходить интереснее, чем раньше!

в минувшем сезоне с едва ли не худшим финансированием в экстралиге «А» достаточно хорошо сыграл. Клуб ведь шел на пятом месте, но потом разбились две пятерки, когда Казьянина забрали в минское «Динамо», а я уехал в . Представляете, если чуть-чуть направить финансирование в эти клубы и убрать некоторые лимиты, то начнут, как и раньше, приезжать хоккеисты из России, будет сильный чемпионат, и играть будет еще интереснее, – сказал Матерухин.

Андрей Михалев: «Даже в голову не приходит, чтобы «Динамо» вернулось в экстралигу. Для чего? Такого не будет»