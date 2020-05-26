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Александр Матерухин о «Динамо» в КХЛ: «Даже не знаю. С одной стороны – нужно, а с другой – когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси»
27.05.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок минского
Ранее стало известно, что «зубры» испытывают финансовые проблемы. Позже «Динамо» выступило с заявлением, в котором сообщило, что гарантирует свое участие в следующем сезоне КХЛ.
– Сейчас сгустились тучи над минским «Динамо», у которого есть определенные финансовые трудности. Как думаете, нужен ли этот клуб в КХЛ?
– Даже и не знаю. С одной стороны – нужен, а с другой – когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси. Если бы он и сейчас был таким же, то можно было бы обходится и без «Динамо». Но в данный момент в экстралиге совсем другие условия, куча лимитов и поэтому «Динамо» в КХЛ больше нужно, чем нет. Есть к чему стремиться молодым игрокам, есть мечта попасть хотя бы для начала в КХЛ.
– Если все же так случится, каким будет белорусский хоккей без «Динамо» в КХЛ? Как это может отразиться на нашем хоккее?
– Многие игроки, которые не попадут в другие клубы КХЛ, вернутся в свой белорусский чемпионат и усилят команды. Если какую-то часть финансирования, что получает «Динамо» направить на белорусский чемпионат и сделать команды чуть посильнее, то представьте, насколько матчи будут проходить интереснее, чем раньше!
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Александр Матерухин о «Динамо» в КХЛ: «Даже не знаю. С одной стороны – нужно, а с другой – когда «Динамо» не было в КХЛ, то был сильный чемпионат Беларуси»
Экс-игрок минского «Динамо» Александр Матерухин поделился мнением о том, нужен ли клуб в КХЛ.
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