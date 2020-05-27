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Веремеенко продлил контракт с «Цмокамi»

27.05.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский центровой Владимир Веремеенко продолжит выступать за «Цмокi-Мiнск», сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист присоединился к команде перед стартом прошлого сезона.

В Единой Лиге ВТБ игрок провел 16 встреч, в которых отмечался 5.2 очками, 3.6 подборами и 1.4 передачами за 18.14 минут на паркете. В кубке ФИБА сыграл 11 матчей со статистикой 7.2 очка, 5.1 подбор, 1.9 ассиста за 19.6 минут.

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Белорусский центровой Владимир Веремеенко продолжит выступать за «Цмокi-Мiнск», сообщает пресс-служба клуба.
 
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