|
Веремеенко продлил контракт с «Цмокамi»
27.05.2020 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский центровой
Баскетболист присоединился к команде перед стартом прошлого сезона.
В Единой Лиге ВТБ игрок провел 16 встреч, в которых отмечался 5.2 очками, 3.6 подборами и 1.4 передачами за 18.14 минут на паркете. В кубке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский центровой Владимир Веремеенко продолжит выступать за «Цмокi-Мiнск», сообщает пресс-служба клуба.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)