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Награждены лучшие по итогам регулярного сезона НХЛ

27.05.2020 19:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Девятый "Морис Ришар Трофи" в карьере у Александра Овечкина. Регулярный сезон НХЛ официально завершен,  награды лучшим бомбардирам и снайперам нашли своих победителей. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" остановился на отметке в 48 голов и в итоге разделил звание лучшего снайпера с чешским нападающим "Бостон Брюинз" Давидом Пастрняком. Лучшим бомбардиром регулярки назван форвард клуба "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль. Впервые в истории Лиги этот титул получил немец. Напомним, плей-офф НХЛ планируется провести во второй половине лета и начале осени. Тренировочные лагеря начнутся не раньше 1 июля.
 
 
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Девятый "Морис Ришар Трофи" в карьере у Александра Овечкина. Регулярный сезон НХЛ официально завершен,  награды лучшим бомбардирам и снайперам нашли своих...
 
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