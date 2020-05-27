ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Шахтер» лучший по xG у чужих и своих ворот, БАТЭ – в обоих случаях вне тройки

27.05.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

После 10-и туров чемпионата Беларуси «Шахтер» лидируют по показателю xG – 20,1.

На втором месте «Динамо» Брест – 19,3. На третьем – «Слуцк» – 18,3.

Лучший xG у своих ворот – у «Шахтера» – 5,3. Худшая команда по xG соперника – «Слуцк» – 21,5.

Отметим, что БАТЭ  – в обоих случаях вне тройки. По xG борисовчане занимают четвертое место, по xG у своих ворот – пятое.

1000 клюшек на сезон, очень много на еду, 40 процентов бюджета на зарплаты: на что тратят в белхоккее и сколько надо, чтобы стать чемпионом

«Шахтер» лучший по xG у чужих и своих ворот, БАТЭ – в обоих случаях вне тройки

xG – метрика, показывающая вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д. Расчет основывается на исторических данных. Анализ ожидаемых голов позволяет оценивать в первую очередь создание моментов, а не во многом случайную реализацию.

Данные предоставлены компанией Wyscout.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 10-и туров чемпионата Беларуси «Шахтер» лидируют по показателю xG – 20,1.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Награждены лучшие по итогам регулярного сезона НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика