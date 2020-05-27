«Шахтер» лучший по xG у чужих и своих ворот, БАТЭ – в обоих случаях вне тройки

Источник материала: Tribuna.com

После 10-и туров чемпионата Беларуси «Шахтер» лидируют по показателю xG – 20,1.

На втором месте – 19,3. На третьем – – 18,3.

Лучший xG у своих ворот – у – 5,3. Худшая команда по xG соперника – «Слуцк» – 21,5.

Отметим, что – в обоих случаях вне тройки. По xG борисовчане занимают четвертое место, по xG у своих ворот – пятое.

1000 клюшек на сезон, очень много на еду, 40 процентов бюджета на зарплаты: на что тратят в белхоккее и сколько надо, чтобы стать чемпионом





xG – метрика, показывающая вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д. Расчет основывается на исторических данных. Анализ ожидаемых голов позволяет оценивать в первую очередь создание моментов, а не во многом случайную реализацию.

Данные предоставлены компанией Wyscout.