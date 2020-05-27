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«Шахтер» лучший по xG у чужих и своих ворот, БАТЭ – в обоих случаях вне тройки
27.05.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 10-и туров чемпионата Беларуси «Шахтер» лидируют по показателю xG – 20,1.
На втором месте
Лучший xG у своих ворот – у
Отметим, что
xG – метрика, показывающая вероятность каждого удара завершиться голом в зависимости от позиции, с которой наносится удар, действий перед ударом, части тела, которой удар наносится, типа атаки и т. д. Расчет основывается на исторических данных. Анализ ожидаемых голов позволяет оценивать в первую очередь создание моментов, а не во многом случайную реализацию.
Данные предоставлены компанией
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После 10-и туров чемпионата Беларуси «Шахтер» лидируют по показателю xG – 20,1.
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