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Николай Ходасевич: «Уход Матвейчика? Других надо зачищать в «Шахтере»
27.05.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич ответил на вопросы подписчиков в Instagram.
- Когда вернут Личку в Брест?
– Не вернут. А если вернут – как прежде уже не будет.
- У Бреста остались шансы?
– Как Милевский скажет :).
- Что скажешь по поводу ухода Матвейчика из
– Других надо зачищать в «Шахтере». Не удивлюсь, если за такую озвученную мысль отправили игрока из клуба, – написал Ходасевич в своем
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Журналист Николай Ходасевич ответил на вопросы подписчиков в Instagram.
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