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Николай Ходасевич: «Уход Матвейчика? Других надо зачищать в «Шахтере»

27.05.2020 22:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич ответил на вопросы подписчиков в Instagram.

- Когда вернут Личку в Брест?

– Не вернут. А если вернут – как прежде уже не будет.

 - У Бреста остались шансы?

– Как Милевский скажет :).

- Что скажешь по поводу ухода Матвейчика из «Шахтера»?

– Других надо зачищать в «Шахтере». Не удивлюсь, если за такую озвученную мысль отправили игрока из клуба, – написал Ходасевич в своем Instagram.

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Теги: Брест
 
 
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Журналист Николай Ходасевич ответил на вопросы подписчиков в Instagram.
 
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