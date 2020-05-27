Николай Ходасевич: «Уход Матвейчика? Других надо зачищать в «Шахтере»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич ответил на вопросы подписчиков в Instagram.

- Когда вернут Личку в Брест?

– Не вернут. А если вернут – как прежде уже не будет.

- У Бреста остались шансы?

– Как Милевский скажет :).

- Что скажешь по поводу ухода Матвейчика из «Шахтера» ?

– Других надо зачищать в «Шахтере». Не удивлюсь, если за такую озвученную мысль отправили игрока из клуба, – написал Ходасевич в своем Instagram .

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