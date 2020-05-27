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БАТЭ – единственная команда в лиге с владением мячом более 60%, у «Городеи» – меньше 40%
27.05.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
После 10-и туров чемпионата Беларуси БАТЭ является лидером по владению мячом – 60,9%. Второе место занимают
Худший клуб по владению –
Также БАТЭ делает больше всех передач за матч – 521,29 (85% точность), минское
Добавим, что больше всех передач вперед делает «Шахтер» – 170,89 (72%).
Данные предоставлены компанией
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