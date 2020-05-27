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БАТЭ – единственная команда в лиге с владением мячом более 60%, у «Городеи» – меньше 40%

27.05.2020 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

После 10-и туров чемпионата Беларуси БАТЭ является лидером по владению мячом – 60,9%. Второе место занимают «Смолевичи» – 59,6%, «Шахтер» замыкает тройку (58,4%).

Худший клуб по владению – «Городея» (39,1%).

БАТЭ – единственная команда в лиге с владением мячом более 60%, у «Городеи» – меньше 40%

Также БАТЭ делает больше всех передач за матч – 521,29 (85% точность), минское «Динамо» – 470,03 (80%), «Шахтер» – 462,25 (81%).

Добавим, что больше всех передач вперед делает «Шахтер» – 170,89 (72%). 


БАТЭ – единственная команда в лиге с владением мячом более 60%, у «Городеи» – меньше 40%

Данные предоставлены компанией Wyscout.

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После 10-и туров чемпионата Беларуси БАТЭ является лидером по владению мячом – 60,9%.
 
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