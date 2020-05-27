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Белорусские баскетболисты впервые сыграют в кибертурнире
27.05.2020 22:26 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВечером 28 мая борьбу за чемпионский кубок начнут баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также центровой национальной сборной Беларуси Александр Семенюк.
Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогут продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире.
Прямая трансляция кибербаскетбольных баталий будет доступна на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола. После финиша состязаний их участники поделятся своими впечатлениями со зрителями.
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Вечером 28 мая борьбу за чемпионский кубок начнут баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также...
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