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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские баскетболисты впервые сыграют в кибертурнире Вечером 28 мая борьбу за чемпионский кубок начнут баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также...

Вечером 28 мая борьбу за чемпионский кубок начнут баскетболисты - бронзовые призеры II Европейских игр Максим Лютыч, Андрей Рогозенко и Наталья Дашкевич, а также центровой национальной сборной Беларуси Александр Семенюк.Пока реальные соревнования приостановлены, баскетболисты смогут продемонстрировать свои навыки на виртуальных аренах и определить лучших в онлайн-турнире.Прямая трансляция кибербаскетбольных баталий будет доступна на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола. После финиша состязаний их участники поделятся своими впечатлениями со зрителями.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите