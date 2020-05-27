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Евгений Поболовец: «Волкову ищут оправдание: «сдал же всего одну». Да, одну. Какая нам, болельщикам, от этого разница? Нас обманули. Один раз или тысячу раз – разница какая?»

28.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец пояснил свою позицию по поводу Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче, выступая за «Нафтан».

«Рыбалка и футбол.

Человек ловил сетью. Нарушил закон. Оправдание: «Так поймал всего лишь одну!». И? Это тебя поймали с одной рыбкой, теоретически ты этой сетью мог всю рыбу если не выловить, то испортить. И мне, как рыбаку, это неприемлемо. Потому за браконьерство – штраф. Серьезный. Или даже уголовка. Даже за одну рыбку!

И вот Волков. Которому ищут оправдание: «Сдал же всего одну». Да, одну. Но мы это знаем с его слов. Возможно, были еще матчи, но мы о них просто не знаем. Может, их и не было. Какая нам, болельщикам, от этого разница? Нас обманули. Один раз или тысячу раз – разница какая?

Захар молодец, что признался. Это трудно, это сильно. За это должно быть смягчение наказания. Но понять и просто простить? Извините... Тогда это будет зеленый свет всем: еще со школ. Будет четкий сигнал: можно сдать игру, и если поймают – признаться. И всего делов. Вот такого цирка я хочу в будущем меньше всего...» – написал Поболовец в своем Facebook.

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Теги: Гомель
 
 
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Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец пояснил свою позицию по поводу Захара Волкова, который принимал участие в договорном матче, выступая за «Нафтан».
 
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