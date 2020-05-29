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Роналду, Месси, Неймар, Салах, Погба и Гризманн – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
29.05.2020 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.
Португалец за период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020 года заработал 105 миллионов долларов. Из них 60 млн – зарплата и призовые, 45 млн – доходы от рекламы.
В общем рейтинге Роналду
Среди футболистов в тройку вошли форвард «Барселоны» Лионель Месси (104 млн) и нападающий «ПСЖ» Неймар (95,5 млн).
В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира представлены 14 футболистов.
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Роналду, Месси, Неймар, Салах, Погба и Гризманн – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.
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