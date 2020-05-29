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Роналду, Месси, Неймар, Салах, Погба и Гризманн – в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

29.05.2020 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.

Португалец за период с 1 июня 2019-го по 1 июня 2020 года заработал 105 миллионов долларов. Из них 60 млн – зарплата и призовые, 45 млн – доходы от рекламы.

В общем рейтинге Роналду занял второе место, уступив лишь теннисисту Роджеру Федереру.

Среди футболистов в тройку вошли форвард «Барселоны» Лионель Месси (104 млн) и нападающий «ПСЖ» Неймар (95,5 млн).

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира представлены 14 футболистов.

1. Криштиану Роналду («Ювентус», 2-е место в общем рейтинге) – 105 млн долларов

2. Лионель Месси («Барселона», 3-е место) – 104 млн

3. Неймар («ПСЖ», 4-е место) – 95,5 млн

4. Мохамед Салах («Ливерпуль», 34-е место) – 35,1 млн

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 36-е место) – 33,8 млн

6. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», 46-е место) – 29,6 млн

7. Месут Озил («Арсенал», 49-е место) – 28,7 млн

8. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 50-е место) – 28,5 млн

9. Оскар («Шанхай СИПГ», 56-е место) – 27,5 млн

10. Антуан Гризманн («Барселона», 60-е место) – 26,7 млн

11. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 67-е место) – 25,7 млн

12. Алексис Санчес («Интер» / «Манчестер Юнайтед», 69-е место) – 25,6 млн

13. Гарет Бэйл («Реал», 73-е место) – 25,2 млн

14. Серхио Рамос («Реал», 100-е место) – 21,8 млн

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым футболистом мира по версии Forbes.
 
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