Кадимян забил седьмой мяч и делит с Яхшибоевым первое место в списке бомбардиров

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси принимает .

На 50-й минуте вратарей гостей получил прямую красную карточку за фол последний надежды и был удален.

Таким образом, команда осталась в меньшинстве. На 67-й минуте хавбек «Немана» открыл счет в матче. Это седьмой мяч в чемпионате для армянского игрока.

Теперь он делит первое место в списке бомбардиров с .

Добавим, что на 76-й минуте Максим Яблонский удвоил перевес гостей.

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