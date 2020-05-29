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Кадимян забил седьмой мяч и делит с Яхшибоевым первое место в списке бомбардиров
29.05.2020 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси
На 50-й минуте вратарей гостей
Таким образом, команда
Теперь он делит первое место в списке бомбардиров с
Добавим, что на 76-й минуте Максим Яблонский удвоил перевес гостей.
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Городея» принимает «Неман».
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