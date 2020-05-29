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Кадимян забил седьмой мяч и делит с Яхшибоевым первое место в списке бомбардиров

29.05.2020 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Городея» принимает «Неман».

На 50-й минуте вратарей гостей Дмитрий Дударь получил прямую красную карточку за фол последний надежды и был удален. 

Таким образом, команда Игоря Ковалевича осталась в меньшинстве. На 67-й минуте хавбек «Немана» Гегам Кадимян открыл счет в матче. Это седьмой мяч в чемпионате для армянского игрока.

Теперь он делит первое место в списке бомбардиров с Жасуром Яхшибоевым

Добавим, что на 76-й минуте Максим Яблонский удвоил перевес гостей.

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Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Городея» принимает «Неман».
 
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