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Футбольная команда из Островца покоряет вторую лигу чемпионата Беларуси
29.05.2020 22:40 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОтдельное внимание в стране уделяют и развитию спортивных талантов. Возьмем, к примеру, Островец. Здесь активно развивается инфраструктура. Уже есть бассейн, стадион, 22 спортивных зала и 43 спортплощадки. В этом году появилась и футбольная команда. Она уже пробилась во вторую лигу чемпионата Беларуси. Причем, тренирует местную дружину литовец, а клубный логотип разработал дизайнер из Исландии.
Чтобы собрать новую команду, даже бросали клич в интернете. В прошлом году островецкая команда выступала в чемпионате Гродненской области, но сейчас поднялась на республиканский уровень. После четырех матчей у дебютантов второй лиги было четыре победы.
В пятом туре чемпионата "Островец" играл в Молодечно. Именно здесь в минувшем сезоне выступали нынешние лидеры атомной команды: чемпион Беларуси в составе солигорского «Шахтера» Сергей Крот и экс-игрок национальной сборной Олег Страханович. Принципиальности противостоянию добавляло и географическое соседство. Между городами всего 75 километров.
Эти болельщики моментами были громче хозяев. Хотя футбольные традиции в Молодечно богатые.
Артур Гукасов, болельщик ФК "Островец": "На данный момент у нас инфраструктура выросла неимоверно. Футбольный стадион, два бассейна построено. Мы только рады, что появилась такая команда, мы будем за нее переживать и болеть. На данный момент атомная станция дала большой всплеск нашему городу, мы только за это".
Заметили? У болельщиков уже есть клубная атрибутика. Логотип для клуба из Островца бесплатно (точнее, в обмен на пиар) разработал исландский дизайнер Рафн Гисласон. Акцент на ветвях дуба. Тренирует команду литовец Владас Мотека.
Владас Мотека, главный тренер ФК "Островец": "Как живется в Беларуси, в Островце в частности? Отлично, отлично. Я не чувствую разницы, потому что Литва рядом, все рядом. Границу возобновили, но я думаю, скоро все вернется в прежнее русло. Надо знать географию Беларуси хорошо, потому что Островец в 40 километрах от Вильнюса всего. И Вильнюс ближе, чем Минск. Это все логично. У меня плюс жена из Островца. Я там живу, у меня там дети растут, там тренирую".
Жена Владаса работает на атомной станции. Познакомились, когда Мотека жил на Кипре. До этого он работал в Англии, где в любительских лигах пригодилась вратарская школа «Жальгириса». В Беларуси тренерскому делу литовец обучался у Эдуарда Малофеева.
Владас Мотека, главный тренер ФК "Островец": "В высшей лиге я бы хотел себя видеть, но для этого надо много учиться и работать. Пока только в начале пути. Какой футбол сильнее: литовский или белорусский? Тут даже по коэффициентам можно смотреть. Конечно, белорусский".
Матч закончился победой "Молодечно" (2:0) и потасовкой. Страсти в третьем дивизионе хватает, хотя футболисты здесь любители. За «Островец» выступают атомщики, сотрудники МЧС, военные, строители и даже таксист. В роли играющих тренеров опытные Страханович и Крот.
Сергей Крот, нападающий ФК "Островец": "Мы общаемся на языке футбола. Стараемся что-то передать футболу, идти с футболом. Он тоже учится. Ему тоже может не с руки работать с таким опытным футболистом, как Олег Страханович. Друг друга поправляем. Он нас слушает. У нас тандем, идем вместе".
В Википедии есть статья, посвященная Владасу Мотеку. Это родной дед тренера - советский литовский военачальник, полковник. Теперь время внука вести своих вперед. И поле для сражений - футбольное.
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Отдельное внимание в стране уделяют и развитию спортивных талантов. Возьмем, к примеру, Островец. Здесь активно развивается инфраструктура. Уже есть бассейн,...
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