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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбольная команда из Островца покоряет вторую лигу чемпионата Беларуси Отдельное внимание в стране уделяют и развитию спортивных талантов. Возьмем, к примеру, Островец. Здесь активно развивается инфраструктура. Уже есть бассейн,...

Отдельное внимание в стране уделяют и развитию спортивных талантов. Возьмем, к примеру, Островец. Здесь активно развивается инфраструктура. Уже есть бассейн, стадион, 22 спортивных зала и 43 спортплощадки. В этом году появилась и футбольная команда. Она уже пробилась во вторую лигу чемпионата Беларуси. Причем, тренирует местную дружину литовец, а клубный логотип разработал дизайнер из Исландии.Чтобы собрать новую команду, даже бросали клич в интернете. В прошлом году островецкая команда выступала в чемпионате Гродненской области, но сейчас поднялась на республиканский уровень. После четырех матчей у дебютантов второй лиги было четыре победы.В пятом туре чемпионата "Островец" играл в Молодечно. Именно здесь в минувшем сезоне выступали нынешние лидеры атомной команды: чемпион Беларуси в составе солигорского «Шахтера» Сергей Крот и экс-игрок национальной сборной Олег Страханович. Принципиальности противостоянию добавляло и географическое соседство. Между городами всего 75 километров.Эти болельщики моментами были громче хозяев. Хотя футбольные традиции в Молодечно богатые.Заметили? У болельщиков уже есть клубная атрибутика. Логотип для клуба из Островца бесплатно (точнее, в обмен на пиар) разработал исландский дизайнер Рафн Гисласон. Акцент на ветвях дуба. Тренирует команду литовец Владас Мотека.Жена Владаса работает на атомной станции. Познакомились, когда Мотека жил на Кипре. До этого он работал в Англии, где в любительских лигах пригодилась вратарская школа «Жальгириса». В Беларуси тренерскому делу литовец обучался у Эдуарда Малофеева.Матч закончился победой "Молодечно" (2:0) и потасовкой. Страсти в третьем дивизионе хватает, хотя футболисты здесь любители. За «Островец» выступают атомщики, сотрудники МЧС, военные, строители и даже таксист. В роли играющих тренеров опытные Страханович и Крот.Сергей Крот, нападающий ФК "Островец": "Мы общаемся на языке футбола. Стараемся что-то передать футболу, идти с футболом. Он тоже учится. Ему тоже может не с руки работать с таким опытным футболистом, как Олег Страханович. Друг друга поправляем. Он нас слушает. У нас тандем, идем вместе".В Википедии есть статья, посвященная Владасу Мотеку. Это родной дед тренера - советский литовский военачальник, полковник. Теперь время внука вести своих вперед. И поле для сражений - футбольное.