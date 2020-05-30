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11 тур чемпионата Беларуси по футболу
30.05.2020 11:42 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДвумя матчами - в Бобруйске и Минске - продолжится сегодня 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Оба поединка в прямом эфире покажет
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Двумя матчами - в Бобруйске и Минске - продолжится сегодня 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Оба поединка в прямом эфире покажет "Беларусь 5". В 17:00 начнется...
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