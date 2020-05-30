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11 тур чемпионата Беларуси по футболу

30.05.2020 11:42 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Двумя матчами - в Бобруйске и Минске  - продолжится сегодня 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Оба поединка в прямом эфире покажет "Беларусь 5". В 17:00 начнется встреча "Белшины" и "Славии". Хозяева - аутсайдеры турнирной таблицы. В 19:00 на поле выйдут футболисты минского "Динамо" и солигорского "Шахтера". Напомним, запланированный на сегодня поединок между "Минском" и "Слуцком" перенесен на 1 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Двумя матчами - в Бобруйске и Минске  - продолжится сегодня 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Оба поединка в прямом эфире покажет "Беларусь 5". В 17:00 начнется...
 
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