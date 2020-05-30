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Чемпионат Литвы. «Жальгирис» Баги у себя дома проиграл «Ритеряю»

30.05.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче второго тура чемпионата Литвы «Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, у себя дома уступил «Ритеряю».

Чемпионат Литвы

2-й тур

Жальгирис Вильнюс – Ритеряй 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
30 мая, 15.00, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 20 Маразас.

 
 
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В матче второго тура чемпионата Литвы «Жальгирис», который возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, у себя дома уступил «Ритеряю».
 
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