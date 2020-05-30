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Дениш Дуарте: «У вас не очень богатая страна. Когда ехал в Беларусь, боялся преступности»

30.05.2020 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитники Дениш Дуарте не жалеет, что провел два сезона в брестском «Динамо».

- Ты приехал в Беларусь из Португалии. Сейчас сможешь оценить, правильное ли это было решение для твоей карьеры?

– Да, это было правильное решение. Я получил игровую практику, а это для футболиста самое важное. К тому же я демонстрировал свое мастерство, стал чемпионом и выиграл два Суперкубка. Так что, без сомнений, это был правильный выбор.

- Чем отличаются наши страны и чем они похожи.

– Сложный вопрос. В том, что касается футбола, в Португалии больше тактики и техники. В белорусском футболе больше силовой борьбы. 

Если говорить о жизни, у вас не очень богатая страна, но хорошая и спокойная.

- Что в нашем укладе жизни тебя удивило.

– Больше всего меня удивило насколько здесь безопасно. Когда ехал в Беларусь, боялся преступности, – сказал Дуарте специально для пресс-службы брестского «Динамо»

Напомним, что вчера игрок официально покинул брестский клуб.

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Защитники Дениш Дуарте не жалеет, что провел два сезона в брестском «Динамо».
 
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