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«Шахтер» одержал третью победу подряд. Команда Вернидуба не пропускает шесть игр кряду

30.05.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Шахтер» в гостях одолел минское «Динамо» (1:0).

Таким образом, команда Юрия Вернидуба одержала третью подряд победу. Ранее «Шахтер» обыгрывал «Славию» (2:0) и «Белшину» (4:0).

Также «горняки» не пропускают на протяжении шести матчей в чемпионате. Отметим, что за все первенство «Шахтер» пропускал лишь дважды.

7 июня солигорский клуб примет у себя дома «Энергетик-БГУ».

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Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Шахтер» в гостях одолел минское «Динамо» (1:0).
 
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