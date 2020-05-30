«Шахтер» одержал третью победу подряд. Команда Вернидуба не пропускает шесть игр кряду

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Шахтер» в гостях одолел минское (1:0).

Таким образом, команда одержала третью подряд победу. Ранее обыгрывал «Славию» (2:0) и «Белшину» (4:0).

Также «горняки» не пропускают на протяжении шести матчей в чемпионате. Отметим, что за все первенство «Шахтер» пропускал лишь дважды.

7 июня солигорский клуб примет у себя дома .