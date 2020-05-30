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«Шахтер» одержал третью победу подряд. Команда Вернидуба не пропускает шесть игр кряду
30.05.2020 21:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 11-м туре чемпионата Беларуси «Шахтер» в гостях одолел минское
Таким образом, команда
Также «горняки» не пропускают на протяжении шести матчей в чемпионате. Отметим, что за все первенство «Шахтер» пропускал лишь дважды.
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