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Николай Ходасевич: «Какого уровня легионеры, которые делают погоду в чемпионате Беларуси? Кто эти люди?»

01.06.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о легионерах, которые играют в чемпионате.

«Милич – лучший бомбардир БАТЭ прямо сейчас, забивает чуть ли не в каждом матче. У «Витебска» забили [«Энергетику-БГУ»] кто? Легионерская, опять же, составляющая. Николэеску и два бразильца – Жулио Сезар спас игру, Диего Сантос 1+2. У «Энергетика» главный бомбардир Яхшибоев не играл, а вторые бомбардиры? Душан Бакич и Тве, опять же – легионеры, которые делают погоду. У «Славии» решающий мяч [«Белшине»] забивают два ганца – вы сами знаете кто (Деннис Теттех и Фрэнсис Нарх – прим.), в самом соку, 25-26 лет. Кто сделал игру «автозаводцев» [«Торпедо-БелАЗ»] при всех кадровых проблемах Юрия Пунтуса в матче со «Смолевичами»? Габриэл Рамос и [Липе] Велозу! Кто сейчас в списке бомбардиров из «Немана»? Гегам Кадимян! И в «Слуцке» четверка легионеров определяющая.

Принцип, что легионер должен быть на голову сильнее местных, получается, выдерживается. Мы можем сказать, что руководители и тренеры наших клубов – молодцы, ищут игроков, которые действительно приносят результат. Но тут возникает два вопроса. Какого уровня легионеры, которые здесь делают погоду? Кадимян не заиграл в украинском чемпионате, у него там нет никаких достижений. Он здесь раскрылся – те, кто работает в украинском футболе, вообще удивляются. Велозу приехал тоже на побывку, потому что там не заиграл. Новые исполнители «Энергетика»... Кто эти люди? Это молодой товар, но они здесь и сейчас становятся ведущими в своих командах. И за редким исключением нет белорусов. Они оказываются в роли подмастерий, а нарабатывают на продолжение карьеры легионеры.

И вот тут самый главный вопрос. Падает уровень чемпионата, нет большого притока молодых белорусов – их единицы. Если бы была лига профессиональная – существовал бы этот лимит на легионеров или нет? Мне кажется, что нет. Лимит существует в интересах национальной и молодежной сборных, чтобы белорусы имели игровую практику и комплектовали наши сборные. Но мы видим, что уровень – так себе. В профессиональной лиге, я думаю, расширили бы легионерскую квоту значительно, потому что нужно было бы качество, нужно было бы создавать привлекательность. И это был бы совсем другой турнир. Лига не заботилась бы об интересах сборной. О них федерация должна заботиться и в другом направлении работать – с инфраструктуры ДЮСШ и вообще системы подготовки в стране, – сказал Ходасевич.

Партнером канала Hodasevich-LIVE является букмекерская компания Favbet.

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о легионерах, которые играют в чемпионате.
 
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