|
Матвейчик перейдет в минское «Динамо»
01.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик продолжит карьеру в минском «Динамо».
В этом сезоне Матвейчик провел 3 матча в высшей лиге.
31-летний защитник выступал за «Шахтер» с 2013 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик продолжит карьеру в минском «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)