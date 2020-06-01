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Матвейчик перейдет в минское «Динамо»

01.06.2020 20:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик продолжит карьеру в минском «Динамо».

В этом сезоне Матвейчик провел 3 матча в высшей лиге.

31-летний защитник выступал за «Шахтер» с 2013 года.

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Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик продолжит карьеру в минском «Динамо».
 
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