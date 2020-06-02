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Георгий Черданцев: «Честно скажу, что белорусский футбол не тот турнир, который заслуживает моего внимания. Это локальное соревнование, которое должно интересовать местных болельщиков»

02.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.

«Все воспринимается в штыки, если не говоришь: ура, все здорово! Честно скажу, что белорусский футбол, при всем моем уважении, при том, что мы соседи, но это не тот турнир, который заслуживает моего внимания. Безусловно, у команд есть свои поклонники, в чемпионате есть своя интрига, но это локальное соревнование, которое должно интересовать местных болельщиков. Не более того. Для того, чтобы выходить на международный уровень заинтересованности данным турниром, класс игроков должен быть на порядок выше.

Но это касается и любого другого чемпионата всех постсоветских стран. Например, я даже не знаю, кто на первом месте в Украине. При том объеме футбола, который мы сейчас имеем, когда вы можете посмотреть любую лигу, конкурировать белорусскому, украинскому, казахстанскому чемпионатам просто нереально. Надо реально смотреть на вещи», – сказал Черданцев в программе «На грани фола» на канале «Беларусь 5».

 
 
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