ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виталий Гурков: «Сложилось устойчивое впечатление, что капли, падающие с весел на темечко, гораздо опаснее и разрушительнее действуют на работу головного мозга, чем удары Прамука»

02.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков прокомментировал высказывания белорусских гребчих.

«Судя по последним высказываниям некоторых индивидуумов спортивного сообщества, сложилось следующее устойчивое впечатление – капли, падающие с весел на темечко, гораздо опаснее и разрушительнее действуют на работу головного мозга, чем удары Буакава Пор Прамука (многократного чемпиона мира по тайскому боксу – прим.). Недаром в Древнем Китае была пытка каплей воды, она считалась самой изощренной и ужасной. Человеку фиксировали голову, выбривали макушку, и вода из закрепленного на высоте чана по капле падала ему на темя. Уже через несколько часов несчастный терял сознание, после чего его возвращали в чувство. Продолжаться такая пытка могла несколько дней.

При этом самые тяжелые страдания вызывала монотонность истязания. Сперва человек даже не обращал внимания на капающую воду, затем начинал раздражаться, пытался освободиться, затягивая себя путами еще сильнее, в конце концов цепенел и впадал в беспамятство. Каждая новая капля казалась ему ударом молота по голове. Холодная вода спазмирует сосуды, угнетая все большую зону мозга. В зависимости от продолжительности пытки жертва в итоге сходила с ума или же умирала.

В лодке сидели двое – Гребибля и Гребубля», – написал Гурков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Судя по последним высказываниям некоторых индивидумов спортивного

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу Виталий Гурков прокомментировал высказывания белорусских гребчих.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Георгий Черданцев: «Честно скажу, что белорусский футбол не тот турнир, который заслуживает моего внимания. Это локальное соревнование, которое должно интересовать местных болельщиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика