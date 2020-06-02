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Александр Журик: «Стоит ли «Динамо» взять паузу в КХЛ? Может быть. Подавляющее большинство белорусов не тянут даже на звание середняка КХЛ»
02.06.2020 11:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
- За выступлением «
– До минувшего лета — именно так. Но вот после того как удалось, пусть и ненадолго, оказаться причастным к команде, объяснимо стал наблюдать уже гораздо пристальнее. В том числе благодаря общению с людьми, которые в курсе всех дел.
- И что они прогнозируют? Еще один завальный сезон?
– Ну ты же знаешь ответ на вопрос, зачем тогда его задавать?
- Чтобы понять, что делать...
– Создать предпосылки для перемен. Пока я их не вижу.
- Это больше денег или другие люди?
– О людях сейчас промолчу, не хочу опять кого-нибудь задеть. Но команда, которая каждое лето ломает голову над бюджетом на ближайший сезон, никогда не сможет ни на что рассчитывать. При том что, по-хорошему, он должен быть заранее сверстан и обеспечен на три-пять лет вперед. Необходима хоть какая-то стабильность.
Ну и второй очевидный момент — игроки и их уровень. Будем объективными: подавляющее большинство белорусских хоккеистов не тянут даже на звание середняка КХЛ. Ставка на иностранцев — тоже не выход. Тем более не раз пытались, и отдача была сомнительной. Хотя бы потому, что действительно классных за всю историю “Динамо” в лиге были единицы.
- И что теперь? Как ратуют некоторые, уходить из
– Может быть. Хотя здесь нужно крепко думать: само по себе это ситуацию не улучшит. Да и болельщики останутся внакладе: они привыкли видеть вживую хоккей и игроков высокого уровня, пусть и преимущественно в составе гостей. Другое дело, сколько еще они готовы терпеть постоянные проигрыши своих… Мы, кстати, не одиноки с этой проблемой — у латышей и у рижского “Динамо” примерно все то же самое последние годы.
- Выход?
– Поднимать уровень школ и национального чемпионата. И добиваться, чтобы наиболее талантливые воспитанники не спешили покидать страну, – сказал Журик.
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Александр Журик: «Стоит ли «Динамо» взять паузу в КХЛ? Может быть. Подавляющее большинство белорусов не тянут даже на звание середняка КХЛ»
Белорусский специалист Александр Журик поделился мнением о перспективах минского «Динамо» в КХЛ, передает «Прессбол».
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