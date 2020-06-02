Александр Журик: «Стоит ли «Динамо» взять паузу в КХЛ? Может быть. Подавляющее большинство белорусов не тянут даже на звание середняка КХЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Александр Журик поделился мнением о перспективах минского «Динамо» в КХЛ, передает «Прессбол».

- За выступлением « следил только на уровне результатов?

– До минувшего лета — именно так. Но вот после того как удалось, пусть и ненадолго, оказаться причастным к команде, объяснимо стал наблюдать уже гораздо пристальнее. В том числе благодаря общению с людьми, которые в курсе всех дел.

- И что они прогнозируют? Еще один завальный сезон?

– Ну ты же знаешь ответ на вопрос, зачем тогда его задавать?

- Чтобы понять, что делать...

– Создать предпосылки для перемен. Пока я их не вижу.

- Это больше денег или другие люди?

– О людях сейчас промолчу, не хочу опять кого-нибудь задеть. Но команда, которая каждое лето ломает голову над бюджетом на ближайший сезон, никогда не сможет ни на что рассчитывать. При том что, по-хорошему, он должен быть заранее сверстан и обеспечен на три-пять лет вперед. Необходима хоть какая-то стабильность.

Ну и второй очевидный момент — игроки и их уровень. Будем объективными: подавляющее большинство белорусских хоккеистов не тянут даже на звание середняка КХЛ. Ставка на иностранцев — тоже не выход. Тем более не раз пытались, и отдача была сомнительной. Хотя бы потому, что действительно классных за всю историю “Динамо” в лиге были единицы.

- И что теперь? Как ратуют некоторые, уходить из или по крайней мере ставить участие Беларуси в проекте на паузу?

– Может быть. Хотя здесь нужно крепко думать: само по себе это ситуацию не улучшит. Да и болельщики останутся внакладе: они привыкли видеть вживую хоккей и игроков высокого уровня, пусть и преимущественно в составе гостей. Другое дело, сколько еще они готовы терпеть постоянные проигрыши своих… Мы, кстати, не одиноки с этой проблемой — у латышей и у рижского “Динамо” примерно все то же самое последние годы.

- Выход?

– Поднимать уровень школ и национального чемпионата. И добиваться, чтобы наиболее талантливые воспитанники не спешили покидать страну, – сказал Журик.