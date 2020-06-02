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Умер экс-игрок БАТЭ и "Немана" Геннадий Мардас

02.06.2020 16:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

За десять дней до 50-летнего юбилея умер бывший футболист БАТЭ и гродненского "Немана" Геннадий Мардас - чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Он провел более 300 матчей в Высшей лиге.  Как сообщает пресс-служба борисовского клуба, у Геннадия было онкологическое заболевание.
 
 
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За десять дней до 50-летнего юбилея умер бывший футболист БАТЭ и гродненского "Немана" Геннадий Мардас - чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Он провел более 300...
 
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