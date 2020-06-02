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Горькая утрата для олимпийского движения. Янез Кочиянчич скончался после продолжительной болезни

02.06.2020 16:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Печальная новость пришла из мира спорта. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Его уход стал большой и горькой утратой для международного олимпийского движения, которому он посвятил свою жизнь. Светлая память о Янезе Кочиянчиче навсегда останется в сердцах родных, коллег и всей спортивной общественности, отметил Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко в соболезновании Президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Андрей Козлов - о персоне большого друга Беларуси. 

Зажжение огня ІІ Европейских игр, передача факела белорусской делегации в Риме и длинный и увлекательный путь эстафеты "Пламя мира" в Минск - все это уже в летописи нашего спорта. Каждый зритель на этих кадрах узнает Янеза Кочиянчича, который не появлялся на публике без улыбки.

В первый день лета после продолжительной болезни главы Европейских олимпийских комитетов не станет. Со временем улыбку Кочиянчича знал едва ли не каждый белорус. Ведь руководитель европейского олимпийского движения лично следил за подготовкой главного мультиспортивного события 2019 года. Во многом благодаря Кочиянчичу наша страна получила право провести у себя ІІ Европейские игры, а чуть ранее в нашей столице с его подачи прошла 25-я Ассамблея Европейских олимпийских комитетов. Янез верил в спортивный потенциал нашей страны и всегда отмечал высокоразвитую инфраструктуру. Регулярно встречался с Президентом Беларуси и никогда никому не отказывал в интервью - идеалы спорта он пронес через всю свою жизнь. 

Сам же спортивный праздник получился ярким, а церемонии открытия и закрытия ІІ Европейских игр вдохновили Кочиянчича своей трогательностью. Слова на родном для нас белорусском языке облетели весь мир. 

Янез Кочиянчич много работал с журналистами Агентства теленовостей. Заглядывал в нашу выездную студию у стадиона "Динамо". А во время командировок всегда интересовался делами. Таким вот человеком слова, профессионалом, счастливым и молодым дедушкой европейского спорта мы Янеза Кочиянчича и запомним. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Печальная новость пришла из мира спорта. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Его уход стал...
 
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