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Матвейчик перешел в минское «Динамо»

02.06.2020 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне Матвейчик провел 3 матча в высшей лиге. Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

31-летний защитник выступал за «Шахтер» с 2013 года.

Напомним, ранее Tribuna.com анонсировала этот переход.

Матвейчик перешел в минское «Динамо»

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Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик подписал контракт с минским «Динамо».
 
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