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Матвейчик перешел в минское «Динамо»
02.06.2020 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-защитник «Шахтера»
В этом сезоне Матвейчик провел 3 матча в высшей лиге. Подробную статистику футболиста смотрите
31-летний защитник выступал за «Шахтер» с 2013 года.
Напомним, ранее Tribuna.com
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Экс-защитник «Шахтера» Сергей Матвейчик подписал контракт с минским «Динамо».
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