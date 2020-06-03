ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Джек Грилиш: «Де Брюйне – лучший в АПЛ. Он на уровне Месси, Роналду и Мбаппе»

03.06.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что хотел бы в ближайшие годы выйти на уровень, сопоставимый с игрой хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

Англичанин упомянул бельгийца, отвечая на вопрос бывшего защитника «МЮ» Гари Невилла о том, с кем ему хотелось бы сравниться.

«Де Брюйне! Он мне просто очень нравится. Считаю, он невероятен. И я, наверное, в своей игре слегка пытаюсь основываться на его игре, особенно когда выхожу в роли восьмого номера.

По-моему, у де Брюйне есть абсолютно все. Он на столь многое способен, ему недостаточно отдают должное.

Де Брюйне, вероятно, лучший игрок в Премьер-лиге. И он где-то на уровне Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе сейчас», – поделился мыслями Грилиш.

Только здесь маржа 0% на топовые европейские чемпионаты!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что хотел бы в ближайшие годы выйти на уровень, сопоставимый с игрой хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Болельщики выбрали лучший гол 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика