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Джек Грилиш: «Де Брюйне – лучший в АПЛ. Он на уровне Месси, Роналду и Мбаппе»
03.06.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Англичанин упомянул бельгийца, отвечая на вопрос бывшего защитника «МЮ» Гари Невилла о том, с кем ему хотелось бы сравниться.
«Де Брюйне! Он мне просто очень нравится. Считаю, он невероятен. И я, наверное, в своей игре слегка пытаюсь основываться на его игре, особенно когда выхожу в роли восьмого номера.
По-моему, у де Брюйне есть абсолютно все. Он на столь многое способен, ему недостаточно отдают должное.
Де Брюйне, вероятно, лучший игрок в Премьер-лиге. И он где-то на уровне
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш признался, что хотел бы в ближайшие годы выйти на уровень, сопоставимый с игрой хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
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